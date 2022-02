MUSIQUE AU MUSÉE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

MUSIQUE AU MUSÉE Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans

2022-03-06 14:00:00 – 2022-03-06 18:00:00

Les grands élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Mans vous feront découvrir le musée de Tessé, à travers une interprétation d'œuvres musicales variées en petites formations. Entrée libre

