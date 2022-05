MUSIQUE AU JARDIN Le Croisic Le Croisic Catégories d’évènement: Le croisic

Le Croisic Loire-Atlantique Musique au jardin Samedi 18 juin – 17h30 – 18h30 Jardin de la Galerie Chapleau (SJA en cas de repli) GRATUIT Concert de la Philharmonie des 2 mondes. L’Orchestre de Poche. Ensemble à code de 10 musiciens sous la direction de Philippe HUI. Programme “Et maintenant, dansez”. Une histoire de la danse par la musique, de l’ère baroque à aujourd’hui. Dans la limite des places disponibles. Billetterie à l’Office de Tourisme (uniquement sur place).

Informations au 02 40 23 00 70 Le Croisic

