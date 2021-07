Musique au jardin Lahosse, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Lahosse.

Musique au jardin 2021-07-24 16:00:00 – 2021-07-24 Domaine Fayet 2432 Route des Coteaux

Lahosse Landes Lahosse

10 10 EUR L’association Artefact vous propose des concerts en plein air : 16h Lous Inagats, 20h30 Since Marie, 21h30 Guillo et son spectacle « Macadam Animal ». Restauration et buvette.

Guillo « Macadam Animal »

