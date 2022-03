Musique : Au Féminin – Ladies Ballbreaker Vitry-le-François Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

Vitry-le-François

Musique : Au Féminin – Ladies Ballbreaker Vitry-le-François, 30 avril 2022, Vitry-le-François. Musique : Au Féminin – Ladies Ballbreaker L’Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François

2022-04-30 – 2022-04-30 L’Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy

Vitry-le-François Marne Mieux qu’un tribute … un show AC/DC 100% féminin ! Une énergie débordante et communicative conjuguée à un humour plutôt gonflé. Mieux qu’un tribute… un show AC/DC 100% féminin ! Une énergie débordante et communicative conjuguée à un humour plutôt gonflé. 21h. Mieux qu’un tribute … un show AC/DC 100% féminin ! Une énergie débordante et communicative conjuguée à un humour plutôt gonflé. L’Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Vitry-le-François Autres Lieu Vitry-le-François Adresse L'Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Ville Vitry-le-François lieuville L'Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François Departement Marne

Vitry-le-François Vitry-le-François Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitry-le-francois/

Musique : Au Féminin – Ladies Ballbreaker Vitry-le-François 2022-04-30 was last modified: by Musique : Au Féminin – Ladies Ballbreaker Vitry-le-François Vitry-le-François 30 avril 2022 Marne Vitry-le-François

Vitry-le-François Marne