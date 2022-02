Musique au Féminin à la Bergerie de la Petite Ferme Bergerie La petite Ferme à La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

La Bergerie de la Petite Ferme de la Ferté-St-Aubin vous invite à son événement « Musique au Féminin » le jeudi 10 mars 2022. Au programme de 19h à 20h30 Conférence Gesticulée « La Chianteuse »par Julia Nivan et de 21h à 22h Concert Hommage à Joni Mitchell par le quartet Shadows and light . Vous êtes attendus nombreux! Avec la participation du FonSat, cette manifestation est ouverte au public. Par conséquent, masque et pass vaccinal obligatoires!

Voir https://lfesa-transition.fr/

