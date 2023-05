Musique au cœur : la musique créatrice de lien social Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Musique au cœur : la musique créatrice de lien social Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 25 mai 2023, Paris. Le jeudi 25 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Projection du film documentaire « Musique au cœur : la musique créatrice de lien social. » d’Anne-Sophie Hervieux. Projection du film documentaire « Musique au cœur : la musique créatrice de lien social. » d’Anne-Sophie Hervieux. « Autisme et Musique, un vrai duo harmonieux qui devrait être au coeur de toutes les prises en charge des personnes atteintes de TSA ( troubles autistiques) ou troubles des apprentissages. En améliorant la confiance en soi, la communication, les capacités de concentration pour un vrai centre d’intérêt, la pratique instrumentale participe de l’inclusion dans un tissu social qui se doit d’être accueillant pour tous. » La projection sera suivie d’un débat avec Valérie Deschamps: pédopsychiatre, directrice de l’ Hôpital de jour pour enfants Dutot (Paris 15), Patrick Villanueva Professeur de piano Jazz, spécialisé TSA, au conservatoire de Bobigny. Evènement en partenariat avec l’association APTE. Entrée libre sur réservation. Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris Contact : https://www.patronagelaique.eu/event-details/musique-au-coeur-la-musique-creatrice-de-lien-social 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/event-details/musique-au-coeur-la-musique-creatrice-de-lien-social

non Projection-débat Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Patronage Laïque Jules-Vallès Adresse 72 avenue Félix Faure Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris

Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Musique au cœur : la musique créatrice de lien social Le Patronage Laïque Jules-Vallès 2023-05-25 was last modified: by Musique au cœur : la musique créatrice de lien social Le Patronage Laïque Jules-Vallès Le Patronage Laïque Jules-Vallès 25 mai 2023 Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Paris

Paris Paris