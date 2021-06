Coutances Coutances Coutances, Manche Musique au cœur de l’été > Psaumes en français des XVIe et XVIIe siècles Coutances Coutances Catégories d’évènement: Coutances

Musique au cœur de l’été > Psaumes en français des XVIe et XVIIe siècles Coutances, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Coutances. Musique au cœur de l’été > Psaumes en français des XVIe et XVIIe siècles 2021-07-22 21:00:00 – 2021-07-22 Eglise Saint-Pierre 50 Rue Geoffroy de Montbray

Coutances Manche Dans le cadre du colloque de Cerisy « Musiques sacrées en Normandie ».

