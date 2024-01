MUSIQUE AU CAMPUS EVE scène universitaire Le Mans, samedi 10 février 2024.

À l’occasion des Portes Ouvertes de Le Mans Université, la scène universitaire EVE propose un programme dédié à la musique tout au long de l’après-midi. Avec la participation des élèves en classe de musique de chambre du Conservatoire du Mans.

Dès 14 h, assistez à une conférence de Denis Vautrin (Responsable du département Musique Son Image du CNSM de Paris) suivi de concerts issus de groupes de l’Université, de la classe de musique de chambre du Conservatoire du Mans ainsi que de l’Orchestre Symphonique de l’Université Sympho’campus.

Retrouvez les élèves de Cycles Spécialisés à 15h30, avec un trio de Ludwig van Beethoven pour hautbois (Yukihiro IKEDA), clarinette (Marie-Lou POYET-POULLET) et tuba (Charly HAMARD).

Puis dans une seconde partie un trio de Jean Françaix pour saxophone (Achille BOUTHORS), piano (Maelys ROUSSEAU) et barython. À 17 h 30, découvrez un trio d’Alexandre Voustine pour violoncelle (Guillaume GROS), saxophone (Achille BOUTHORS) et vibraphone (Thomas DUFAY). Ainsi qu’une pièce de d’Henry Purcell air pour barython « You twice ten hundred deities » jouée par l’ensemble des élèves.

Et pour finir, profitez d’un concert de Sympho’Campus, dirigé par Cécile Derosier à 19h.

Plusieurs surprises musicales se dérouleront tout au long de cette journée Portes Ouvertes.

Tout public Gratuit

Renseignements au 02.43.83.27.70

EVE scène universitaire Avenue René Laënnec

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



