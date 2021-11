Vitry-sur-Seine Exploradôme Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine Musique Assistée par Ordinateur Exploradôme Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Vitry-sur-Seine

Musique Assistée par Ordinateur Exploradôme, 2 janvier 2022, Vitry-sur-Seine. Musique Assistée par Ordinateur

Exploradôme, le dimanche 2 janvier 2022 à 14:00

Extraits audio, bruitages, boucles sonores : explore toutes les possibilités du logiciel Music Maker pour apprendre à créer un morceau de musique et devenir un·e expert·e de la musique. Cet atelier peut se faire en famille !

Inscription en ligne obligatoire, 8 € par participant·e

Apprendre à créer un morceau de musique sur ordinateur comme de vrais DJ Exploradôme 18 Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Centre Ville Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-02T14:00:00 2022-01-02T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine Autres Lieu Exploradôme Adresse 18 Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine Ville Vitry-sur-Seine lieuville Exploradôme Vitry-sur-Seine