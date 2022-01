Musique assistée par ordinateur :création d’un jingle Maison de l’étudiant Marta Pan, 15 février 2022, Guyancourt.

Musique assistée par ordinateur :création d’un jingle

du mardi 15 février au mardi 8 mars à Maison de l’étudiant Marta Pan

**Atelier 1** * Démonstration du logiciel Ableton Live * Présentation du logiciel Ableton Live 11 * Comprendre l’interface et les fonctionnalités de base du logiciel **Atelier 2** * Les bases de l’enregistreur Tascam DR40 * Enregistrement des sons d’ambiance, percussifs et voix * Le transfert sous Ableton Live et l’édition audio * Création de rythmes * Intégration des sons et des rythmes en phase de production musicale **Atelier 3** * Les bases de la théorie musicale * Composition de la mélodie et des accords * Ajout d’effets sonores * Arrangement et finalisation du jingle

Étudiant : 3€ / Personnel : 5€

Vous participerez à la création complète d’un jingle à destination d’un podcast à l’UVSQ.

Maison de l’étudiant Marta Pan 1, allée de l’astronomie 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-15T17:30:00 2022-02-15T20:00:00;2022-02-22T17:30:00 2022-02-22T20:00:00;2022-03-08T17:30:00 2022-03-08T20:00:00