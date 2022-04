Musique assistée par ordinateur Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Musique assistée par ordinateur Arcachon, 26 avril 2022, Arcachon. Musique assistée par ordinateur Maison des jeunes 10 Allée José Maria de Hérédia Arcachon

2022-04-26 10:00:00 – 2022-04-28 12:00:00 Maison des jeunes 10 Allée José Maria de Hérédia

Arcachon Gironde Stage initiatique à la Musique Assistée par Ordinateur et à la composition de Musique Electronique via le logiciel Ableton Live.

Stage initiatique à la Musique Assistée par Ordinateur et à la composition de Musique Electronique via le logiciel Ableton Live.

Nombre de places limité. Payant. Inscription Maison des Jeunes.

+33 5 57 72 71 05

droits réservés

Maison des jeunes 10 Allée José Maria de Hérédia Arcachon

