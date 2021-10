Vitry-sur-Seine Exploradôme île de France, Vitry-sur-Seine Musique assistée par Ordinataur Exploradôme Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: île de France

Le lundi 25 octobre 2021

Un atelier de MAO (Musique Assistée par Ordinateur) pour apprendre à créer un morceau de musique à partir d’extraits audio, de bruitages et de boucles sonores grâce au logiciel MusicMarker Extraits audio, bruitages, boucles sonores : explore toutes les possibilités du logiciel MusicMaker pour apprendre à créer un morceau de musique et devenir un·e expert·e de la musique. À partir de 6 ans

À partir de 6 ans

Exploradome 01 43 91 16 20 reservation@exploradome.com

