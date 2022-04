Musique : Amélia Coburn Vitry-le-François, 20 mai 2022, Vitry-le-François.

Amelia Coburn, une voix fabuleuse et une extraordinaire présence sur scène ! Cette globe-trotteuse puise son inspiration musicale aussi bien dans le Jazz New Yorkais que chez Kate Bush ou Jacques Brel… Bar et restauration sur place.

+33 3 26 41 00 10 http://www.bords2scenes.fr/

