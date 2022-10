Musique : All for U2, 9 octobre 2022, .

Musique : All for U2



2022-10-09 – 2022-10-09

EUR 5 5

One for U2 projet artistique a été lancé par l’AME, le pôle des pratiques de musiques actuelles du territoire ardennais.L’objectif ambitieux et singulier de cette initiative novatrice est de proposer à un large public la force émotionnelle et créative que représente le mélange de la musique classique et du rock au sein d’un trio acoustique et à travers les créations d’une formation historique, au parcours artistique riche, et magnifiquement populaire ; le groupe U2.Au trio acoustique One for U2 se sont ajoutés un ensemble de cordes (violons, altos, violoncelles et contrebasse), issu des élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Ardenne Métropole One for U2 c’est la promesse d’un voyage unique à travers des paysages sonores et visuels dont le public ne pourra ressortir indifférent.Avec, Léa Blaszczynski, violoncelle, Olivier Nicart chant, et Kork guitare accompagnés par l’ensemble de corde du conservatoire.

dernière mise à jour : 2022-10-03 par