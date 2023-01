Musique actuelles du conservatoire Château-Thierry Château-Thierry Catégories d’Évènement: Aisne

Château-Thierry

Musique actuelles du conservatoire 53 Rue Paul Doucet Château-Thierry Aisne

2023-02-11

Le conservatoire municipal vous propose d'assister au concert de musiques actuelles le samedi 11 février 2023 à 15h30, à la Biscuiterie.

+33 3 23 69 04 47

