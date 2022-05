MUSIQUE ACTION #38 FESTIVAL DE CRÉATION SONORE Vandœuvre-lès-Nancy, 23 mai 2022, Vandœuvre-lès-Nancy.

MUSIQUE ACTION #38 FESTIVAL DE CRÉATION SONORE esplanade Jack Ralite, rue de Parme CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre Vandœuvre-lès-Nancy

2022-05-23 – 2022-05-28 esplanade Jack Ralite, rue de Parme CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Pour ce qui apparaît certain à l’heure où ces lignes sont écrites, la 38e édition de Musique Action perpétuera ses deux axes majeurs : l’invention et l’éclectisme. Il s’agira une nouvelle fois d’aller parcourir les lisières, là où les images se font reflets et miroitements, là où rien ne peut être tenu pour certain.

On y retrouvera des musiques électroniques, des expériences sonores, des musiques pas si traditionnelles que ça, des installations acoustiques, des partitions plus ou moins conventionnelles, des sons qui viennent d’ailleurs, des improvisations forcément échevelées, des basses qui tonnent, des rencontres étonnantes, des objets improbables qui vibrent, des cornemuses, des sons qui viennent d’on ne sait plus où, des émotions partagées, des bourdons qui résonnent, des rituels fraternels et/ou sororaux, des batteries qui claquent, des effusions de beauté, de la joie, des découvertes fortuites, juste ce qu’il faut de décibels, de la matière sonore avec une densité palpable, des moments de calme, des bobines à projeter, des discussions passionnées…

Enfin, ce festival va pouvoir rallier le mois printanier qu’il a depuis de longues années vocation à célébrer. Nous nous affairons à le rêver dans ses moindres détails et nous sommes plus qu’impatients de vous y retrouver.

Au programme : eRikm, l’Ensemble Dedalus, Erwan Keravec, Julius Eastman, AUM Grand Ensemble, Guigou Chenevier, Eliane Radigue, Jérôme Noetinger, Anthony Laguerre, Elsa Biston, Andy Moor, Hervé Birolini… et bien d’autres encore !

La programmation détaillée sera publiée en avril 2022.

+33 3 83 56 15 00 https://www.centremalraux.com/saison/musique-action-38

esplanade Jack Ralite, rue de Parme CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre Vandœuvre-lès-Nancy

dernière mise à jour : 2022-04-10 par