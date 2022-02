Musique à Versailles – De Budapest à New York Synagogue de Versailles, 22 mars 2022, .

Musique à Versailles – De Budapest à New York

Synagogue de Versailles, le mardi 22 mars à 20:30

Nicholas Walker, Chorale pour contrebasse solo Peteris Vasks, Bass Trip pour contrebasse solo Osvaldo Golijov, K’vakarat (prière), extrait des larmes et prières d’Isaac l’aveugle pour clarinette et cordes Bela Kovacs, « Sholem-Alakhem, rov Feidman » George Gershwin, Porgy & Bess pour clarinette et ensemble à cordes Leonard Bernstein, West side story pour clarinette et ensemble à cordes Michel Lethiec, clarinette Loraine Campet, contrebasse Saskia Lethiec, violon Jean-Yves Convert, alto Bertrand Malmasson, violoncelle Artiste dont la fougue créatrice rayonne depuis plus de 50 ans sur les scènes internationales, Michel Lethiec est reconnu comme l’une des plus éminente figure du paysage musical actuel. Avec ce programme ponctué par les sonorités chaudes et envoûtantes de sa clarinette et les explosions folkloriques en forme de cascades sonores irrésistibles de la jeune contrebassiste Lorraine Campet,il propose une immersion dans les musiques des XXème et XXIème siècl[…]

Concert de Budapest à New York

Synagogue de Versailles 10 rue Albert Joly, 78000 Versailles



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T20:30:00 2022-03-22T23:00:00