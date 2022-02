Musique à Versailles Centre culturel Henri-Desbals, 25 mars 2022, Toulouse.

Musique à Versailles

Centre culturel Henri-Desbals, le vendredi 25 mars à 15:15

Concert commenté —————– **Orchestre de chambre de Toulouse** **Dans le cadre des après-midi spectacles ** Aujourd’hui, on appellerait cela le « soft power » : comment une puissance réussit à se structurer et à rayonner avec ce que des physiocrates considéreraient comme secondaire. Louis XIV, qui n’a pas oublié la Fronde qui l’a obligé à fuir pendant son enfance, sait qu’en organisant une Cour à Versailles et en donnant de somptueuses fêtes, il met la noblesse à portée de sa main et sous son contrôle. Excellent danseur lui-même et guitariste à ses heures, il fait de la musique l’un des éléments du rayonnement de la puissance de la France.

