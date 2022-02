Musique à Versailles – CARTE BLANCHE À VINCENT PEIRANI Université Ouverte de Versailles, 13 mai 2022, .

Musique à Versailles – CARTE BLANCHE À VINCENT PEIRANI

Université Ouverte de Versailles, le vendredi 13 mai à 20:30

Œuvres de Vincent Peirani Vincent Peirani, accordéon Couronné aux Victoires du jazz en 2014 et en 2015, élu « Artiste de l’année » par la revue Jazzman, Vincent Peirani est l’artiste que tout le monde s’arrache. Un parcours de virtuose – des études classiques jalonnées d’innombrables récompenses – puis la bifurcation vers le monde du jazz et des musiques improvisées l’ont propulsé aux confluents de mondes musicaux variés et de collaborations artistiques en tout genre. Dans un univers empreint de fougue, de poésie et de spontanéité, Vincent Peirani crée aujourd’hui un récital en solo d’autant plus fascinant qu’il est rare. A travers des compositions et des improvisations libres, il nous offre une vision cosmopolite et infiniment sensible du jazz moderne sans oublier de rendre hommage, avec une grande élégance et une virtuosité déconcertante, a quelques-uns de ses maîtres tels que Duke Ellington, Thelonious Monk ou Miles Davis… Un voyage aux mille couleurs et une grande bouffée […]

Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes, 78000 Versailles



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T20:30:00 2022-05-13T23:00:00