Musique à Saint-Germain-Des-Prés Bibliothèque André Malraux Paris, jeudi 7 mars 2024.

Le jeudi 07 mars 2024

de 18h00 à 19h30

.Public adultes. gratuit

Réservation au 01 45 44 53 85 ou à bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

De l’après-guerre aux années 60, venez découvrir l’histoire musicale de Saint-Germain-Des-Prés, racontée et accompagnée de quelques notes de piano par les bibliothécaires.

Chansons à texte, cabaret-théâtre, jazz, et surtout caves enfumées, tant de symboles sont attachés à Saint-Germain-Des-Prés. Le quartier réunit l’avant-garde artistique, intellectuelle et une jeunesse qui ne demande qu’à s’amuser et surtout à être libre.

Une conférence musicale dans le cadre du Temps fort des bibliothèques parisiennes : « La langue en liberté ».

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

Contact : +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme

33 Rue Dauphine – Le fameux club de jazz (Le Tabou)