Théâtre Dunois, le dimanche 22 mai 2022 à 11:00

Musique et image en mouvement ont en commun des paramètres tels que la temporalite , la dynamique, la couleur, la texture, le rythme. Il n’est pas e tonnant que, depuis l’apparition du cine ma, et même avant l’arrive e du cine ma sonore, les artistes se soient penche s sur ce lien et sur la manière dont ces deux formes d’expression pouvaient dialoguer et surtout cre er une synergie pour de multiplier leur impact e motionnel. Les techniques de mixage, le traitement e lectronique du son ou la postsynchronisation ont donne aux cre ateurs des outils formidables pour innover et explorer des rapports nouveaux et diffe rents si on se re fère, par exemple, à la musique de scène. Le projet MUSIQUE À L’IMAGE souhaite explorer, à travers une collaboration artistique entre les musiciens de l’Ensemble ALMAVIVA et les e lèves et professeurs de classes de conservatoire, cet univers si particulier. Cette exploration se fait à travers une de marche où la cre ation tient une place centrale. En effet, il ne s’agit pas ici d’un e nième concert autour de musiques de films (même s’il en existe de remarquables) mais plutôt d’une exploration des possibles, une invitation à interroger le rapport entre son et image en mouvement.

de 8 EUR à 16 EUR

Le projet MUSIQUE À L’IMAGE , est porté par les musiciens de l’Ensemble ALMAVIVA, les élèves et les professeurs du Conservatoire de Vitry sur Seine.

Théâtre Dunois 7 rue Louise weiss Paris Paris 13e Arrondissement Paris



2022-05-22T11:00:00 2022-05-22T12:00:00