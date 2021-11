Champagne-sur-Seine Champagne-sur-Seine Champagne-sur-Seine, Seine-et-Marne Musique à l’Eglise Russe Champagne-sur-Seine Champagne-sur-Seine Catégories d’évènement: Champagne-sur-Seine

Seine-et-Marne

Musique à l’Eglise Russe Champagne-sur-Seine, 28 novembre 2021, Champagne-sur-Seine. Musique à l’Eglise Russe Eglise Russe Chemin de la Garde de Dieu Champagne-sur-Seine

2021-11-28 16:00:00 16:00:00 – 2021-11-28 18:00:00 18:00:00 Eglise Russe Chemin de la Garde de Dieu

Champagne-sur-Seine Seine-et-Marne Champagne-sur-Seine Places limitées

Sur réservation uniquement



par Musique & Cie tourisme@ccmsl.com Eglise Russe Chemin de la Garde de Dieu Champagne-sur-Seine

dernière mise à jour : 2021-11-19 par Communauté de Communes Moret Seine et Loing

Détails Catégories d’évènement: Champagne-sur-Seine, Seine-et-Marne Autres Lieu Champagne-sur-Seine Adresse Eglise Russe Chemin de la Garde de Dieu Ville Champagne-sur-Seine lieuville Eglise Russe Chemin de la Garde de Dieu Champagne-sur-Seine