Œuvres de Bach, Beethoven et Schubert.

Réservations recommandées.

Réservations recommandées. Nouveau concert à la Prée dans le cadre de Musique à la Prée avec un récital de piano d’Hortense Cartier-Bresson. +33 6 56 76 46 32 Œuvres de Bach, Beethoven et Schubert.

