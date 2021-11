SégrySégry Ségry Ségry Indre, Ségry Musique à La Prée : dernier concert du festival Ségry Ségry SégrySégry Catégories d’évènement: Indre

Musique à La Prée : dernier concert du festival
Ségry, 12 décembre 2021

2021-12-12 15:00:00 – 2021-12-12

Ségry
Indre
Œuvres de Mozart Trio en Do majeur Kv 548, Fauré Trio opus 120 et Brahms Trio n°3 opus 101.

Réservations recommandées. Dernier concert du festival de Musique à la Prée avec Alexandre Pascal (violon), Bimjun Kim (violoncelle) et Théo Fouchenneret (piano). +33 6 56 76 46 32 Œuvres de Mozart Trio en Do majeur Kv 548, Fauré Trio opus 120 et Brahms Trio n°3 opus 101.

Réservations recommandées. © Musique à la Prée

