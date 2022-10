Musique à La Prée Académie Ségry Ségry Catégories d’évènement: Indre

Indre Musique à La Prée propose une Académie de huit jours pour des quatuors à cordes, violonistes, violoncellistes et pianistes de haut niveau. Quatorze élèves sont sélectionnés sur dossier et bénéficient d’un enseignement offert, avec Pierre Fouchenneret, François Salque ou Hortense Cartier-Bresson. Cette Académie peut avoir lieu grâce au Mécénat de la Caisse des Dépôts. Concert d’ouverture de l’Académie pour quatuors à cordes, violonistes, violoncellistes et pianistes de haut niveau à la Prée sous la Direction artistique de Pierre Fouchenneret. +33 6 56 76 46 32 © Musique à la Prée

