Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Musique à la française au XVIII Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Musique à la française au XVIII Pau, 2 septembre 2021, Pau. Musique à la française au XVIII 2021-09-02 – 2021-09-02 Temple 21 bis Rue Serviez

Pau Pyrénées-Atlantiques 18 18 EUR Musique instrumentale jouée par l’Ensemble Hespéris : flûte, viole de gambe, violon, clavecin.

Les oeuvres proposées sont de Rameau, Couperin, Marais et Telemann. Musique instrumentale jouée par l’Ensemble Hespéris : flûte, viole de gambe, violon, clavecin.

Les oeuvres proposées sont de Rameau, Couperin, Marais et Telemann. +33 5 59 27 27 08 Musique instrumentale jouée par l’Ensemble Hespéris : flûte, viole de gambe, violon, clavecin.

Les oeuvres proposées sont de Rameau, Couperin, Marais et Telemann. musique au temple dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Temple 21 bis Rue Serviez Ville Pau lieuville 43.29758#-0.36975