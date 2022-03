Musique à la cour de Frédéric le Grand Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Musique à la cour de Frédéric le Grand ————————————– ### Conférence par Béatrice Martin claveciniste Retrouvons-nous au Palais de Sans-souci, résidence d’été du roi de Prusse Frédéric II, dit Frédéric Le Grand. Ce Palais, situé non loin de Berlin, est notamment célèbre pour son style rococo très affirmé, ses jardins, terrasses, fontaines et folies richement ornés. Mais ce qui nous intéressera tout particulièrement sera la vie musicale intense qui y régnait ! Frédéric II était en effet un musicien passionné et un flûtiste chevronné. Il sût s’entourer des meilleurs compositeurs de son temps et s’assurât ainsi les services de Carl Philippe Emanuel Bach, de Joachim Quantz et des frères Benda, pour ne citer qu’eux. Parler de Frédéric le Grand en évoquant son salon de musique, c’est bien sûr revenir sur un événement majeur dans la vie de Bach le père : la genèse de son œuvre magistrale “L’Offrande Musicale” ! Saluons donc ce grand monarque, qui a su susciter tellement de splendeurs !

