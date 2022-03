Musiqu’à l’eau : Bernard Desormières Plan d’eau Adriers Catégories d’évènement: Adriers

Vienne

Musiqu’à l’eau : Bernard Desormières Plan d’eau, 19 juillet 2022, Adriers. Musiqu’à l’eau : Bernard Desormières

Plan d’eau, le mardi 19 juillet à 20:30

Solo de piano, improvisation classique et jazz Musiqu’à l’Eau est organisé avec la MJC Champ Libre et le concours des communes d’accueil Repli en cas d’intempérie le lendemain Mercredi Règles sanitaires Toutes les animations (spectacles, cinéma, sorties…) et activités sont organisées dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Participation libre – Places limitées : réservation recommandée à la MJC Champ Libre

Concert de piano au bord de l’eau Plan d’eau adriers Adriers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-19T20:30:00 2022-07-19T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Adriers, Vienne Autres Lieu Plan d'eau Adresse adriers Ville Adriers lieuville Plan d'eau Adriers Departement Vienne

Plan d'eau Adriers Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/adriers/

Musiqu’à l’eau : Bernard Desormières Plan d’eau 2022-07-19 was last modified: by Musiqu’à l’eau : Bernard Desormières Plan d’eau Plan d'eau 19 juillet 2022 Adriers Plan d'eau Adriers

Adriers Vienne