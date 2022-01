Musiqu.E.s Atelier du Plateau, 28 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 28 janvier 2022

de 20h00 à 21h00

payant

Résolument engagé, non pas dans des combats politiques mais davantage dans des réhabilitations esthétiques, Musiqu.E.s s’attèle à mettre en lumière et à faire entendre des compositrices non conventionnelles du 19e et du 20e siècle.

C’est un voyage qui fait dialoguer trois femmes, Mel Bonis, Amy Beach et Rebecca Clarke, pionnières dans leur art, et la compositrice contemporaine Caroline Shaw. Grâce à ce kaléidoscope temporel classique et classieux, le trio redonne à ce répertoire toute sa modernité et son audace

avec : Hélène Maréchaux, violon, Pauline Buet, violoncelle, David Violi, piano

Dans le cadre du festival Autour d’un quart

Atelier du Plateau 5 rue du Plateau Paris 75019

Atelier du Plateau 5 rue du Plateau Paris 75019

