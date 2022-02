MUSINA EBOBISSÉ “WEAVERS” Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

MUSINA EBOBISSÉ “WEAVERS” Le Baiser Salé, 26 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 26 avril 2022

de 19h30 à 21h45

payant

Puisant son inspiration dans le jazz modal, le courant impressionniste, le rock et les musiques actuelles, le groupe défend une musique ouverte à l’esthétique unifiée. Tantôt méditatifs, tantôt furieux, les Weavers proposent un jazz contemporain à multiples facettes qui navigue entre diverses atmosphères et couleurs. Le nom de “Weavers” (tisseurs, tisserands) exprime comment les voix des cinq instrumentistes s’entrecroisent et s’assemblent par la composition et l’improvisation. Elles lient les fils d’une histoire créant une étoffe sonore à la fois souple et solide. MUSINA EBOBISSÉ sax ténor/compo OLGA AMELCHENKO sax alto ROMAN MARESZ piano JUAN VILLAROEL cbasse ELIE MARTIN-CHARRIÈRE batterie Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001 Contact : + 33 1 42 33 37 71 contact@lebaisersale.com https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale Concert;Musique;Spectacle musical

Date complète :

2022-04-26T19:30:00+01:00_2022-04-26T21:45:00+01:00

