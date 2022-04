Musimarché gourmand Châtel-Censoir, 30 juillet 2022, Châtel-Censoir.

Musimarché gourmand Place de la Mairie 1 Place Aristide Briand Châtel-Censoir

2022-07-30 17:00:00 – 2022-07-30 23:00:00 Place de la Mairie 1 Place Aristide Briand

Châtel-Censoir Yonne Châtel-Censoir

4e édition du Musimarché réunissant producteurs du terroir et artisanat local. Ce marché gourmand et nocturne est un moment convivial où les visiteurs peuvent s’attabler afin de déguster les produits et plats en vente, découvrir le savoir-faire des artisans et écouter le concert des Darons au moment de l’apéritif ainsi qu’en soirée.

contact@cchatel.fr

4e édition du Musimarché réunissant producteurs du terroir et artisanat local. Ce marché gourmand et nocturne est un moment convivial où les visiteurs peuvent s’attabler afin de déguster les produits et plats en vente, découvrir le savoir-faire des artisans et écouter le concert des Darons au moment de l’apéritif ainsi qu’en soirée.

Place de la Mairie 1 Place Aristide Briand Châtel-Censoir

dernière mise à jour : 2022-04-14 par