MUSIK D’EN FER Crusnes Crusnes Catégories d’évènement: Crusnes

Meurthe-et-Moselle

MUSIK D’EN FER Crusnes, 11 juin 2022, Crusnes. MUSIK D’EN FER Crusnes

2022-06-11 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-11 18:00:00 18:00:00

Crusnes Meurthe-et-Moselle Crusnes Festival de musique Musik d’En Fer en plein air. nBuvette et restauration. +33 3 82 89 30 03 ASSOC’D’EN FER

Crusnes

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Crusnes, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Crusnes Adresse Ville Crusnes lieuville Crusnes Departement Meurthe-et-Moselle

Crusnes Crusnes Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crusnes/

MUSIK D’EN FER Crusnes 2022-06-11 was last modified: by MUSIK D’EN FER Crusnes Crusnes 11 juin 2022 Crusnes Meurthe-et-Moselle

Crusnes Meurthe-et-Moselle