2022-06-18 14:00:00 – 2022-06-18 22:00:00 Musi festival – Promenade en Rabelaisie-Collégiale St Mexme et Cloître de la Sous-Préfecture – Buvette, restauration

Choeur Ex Arte

Samedi 18 juin 14h/22h

Tarifs : 14h-18h : Pass unique 5€ / 18h-21h : Prix libre / 21h : concert de clôture : 15€

Billetterie en ligne sur www.ex-arte.net 06.60.49.06.63 Musi festival – Promenade en Rabelaisie-Collégiale St Mexme et Cloître de la Sous-Préfecture – Buvette, restauration

