Musidora, qui êtes-vous ? Rencontre avec une incroyable artiste Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris

Paris

Musidora, qui êtes-vous ? Rencontre avec une incroyable artiste Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo), 7 décembre 2022, Paris. Le mercredi 07 décembre 2022

de 18h45 à 19h45

. gratuit Réservation en écrivant à bilipo@paris.fr ou en téléphonant au 01 42 34 93 00

Musidora ou L’artiste totale : comédienne, réalisatrice, productrice, objet de fantasmes, icône des surréalistes et femme d’avant-garde emblématique de l’émancipation féminine. Musidora est considérée comme l’une des premières vedettes féminines du cinéma français. Sa photographie dédicacée sur la quatrième de couverture de ce livre, dans le costume moulant de l’héroïne du film à épisodes Les Vampires (1915) de Louis Feuillade, tout droit sortie du cabinet de curiosités d’André Breton, a traversé le temps pour devenir le symbole de la femme fatale. Mais cette image lascive de Catwoman des années 1910 doit être dépassée. Il importe en effet de découvrir ce que cache cette représentation de sa propre essence d’icône, soit qui fut réellement Musidora, au-delà de la fétichisation du personnage qu’elle incarna. Telle est l’ambition de ce livre : proposer un éclairage complet et novateur sur cette artiste complète. Cette rencontre accompagne la publication de l’ouvrage Musidora qui êtes-vous ? co-dirigé par Carole Aurouet, Marie-Claude Cherqui et Laurent Veray. Editions de Grenelle, 2022. L’ambition de l’ouvrage est de proposer un éclairage complet et novateur sur cette artiste. Le titre du livre était celui du colloque consacré à Musidora qui devait se tenir les 18, 19 et 20 novembre 2020 à la Cinémathèque Robert-Lynen et au Centre national de l’image animée et du cinéma et qui fut annulé (Covid, confinements). Pour nous parler de l’incroyable Musidora, la BiLiPo accueillera deux historiens du cinéma passionnés : Carole Aurouet, maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches à l’université Gustave Eiffel. Auteure d’une vingtaine d’ouvrages, elle est aussi directrice éditoriale des collections « Le cinéma des poètes », « Le cinéma invisible » et « Les films sélectionnés » Laurent Veray, professeur en études cinématographiques et audiovisuelles de l’université La Sorbonne Nouvelle, est porteur du projet ANR Ciné08-19. Ses deux derniers ouvrages sont Avènement d’une culture visuelle de guerre. Le cinéma en France de 1914 à 1928 (2019), Forfaiture de Cecil B. DeMille (2021). Et comme on ne résiste pas à Musidora, voici La Tête coupée, le 1er épisode des Vampires réalisé par Louis Feuillade en 1915 (durée 12 minutes) Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris Contact : 01 42 34 93 00 bilipo@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/people/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res/100067507830029/ https://fr-fr.facebook.com/people/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res/100067507830029/

cop Ed de Grenelle (reproduction) Affiche des Vampires (1915) de Louis Feuillade, signée Maurice Harford

