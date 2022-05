Music@Tyrosse : concert TNT Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’évènement: Landes

2022-08-05 21:00:00 – 2022-08-05

Le vendredi 5 Août, concert avec TNT +33 5 58 77 12 00 2ème édition de Music@Tyrosse, les 5 & 6 Août… aux Arènes, en partenariat avec la société Pop Up ! Deux concerts, deux univers musicaux…

