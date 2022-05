Music@Tyrosse : concert Grupo Compay Segundo

Le samedi 6 Août, concert avec Grupo Compay Segundo 2ème édition de Music@Tyrosse, les 5 & 6 Août… aux Arènes, en partenariat avec la société Pop Up ! Deux concerts, deux univers musicaux…

