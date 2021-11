Pujols-sur-Ciron Pujols-sur-Ciron Gironde, Pujols-sur-Ciron Musicothérapie énergéticienne Pujols-sur-Ciron Pujols-sur-Ciron Catégories d’évènement: Gironde

2021-11-18 10:30:00 – 2021-11-18

Pujols-sur-Ciron Gironde Sylvie vous propose de vous ressourcer par les sons, les vibrations et les fréquences sonores. La nature nous donne tout ce dont nous avons besoin, apprenons à les utiliser.

A travers des exercices de chants énergétiques (pas besoin de savoir chanter, ni lire la musique), l’utilisation d’instruments vibratoires, l’harmonisation par des voyages sonores, elle vous invite à retrouver votre équilibre sur tous vos plans physiques, émotionnels, énergétiques.

+33 6 80 14 82 15

Des techniques simples, naturelles et puissantes pour votre bien-être. université du temps libre

