LE GRAND RENDEZ-VOUS DE LA MUSIQUE ET DES MUSICIENS À LA SEINE MUSICALE DU 19 AU 21 NOVEMRE 2021.

Musicora du vendredi 19 au dimanche 21 novembre 2021 à La Seine Musicale – un automne en musique !

Après une fréquentation record de 13 375 visiteurs en 2019 et une année d’absence en 2020, Musicora, « Le Grand Rendez-Vous de la Musique et des Musiciens », sera les 19, 20 et 21 novembre 2021 à La Seine Musicale, en partenariat avec le Département des Hauts-de-Seine.

Musicora proposera durant ces 3 jours, un programme riche en rencontres, concerts, conférences et ateliers. Une zone d’exposition composée de Villages thématiques offrira également aux visiteurs une nouvelle expérience avec les 180 exposants attendus, afin de comprendre et d’appréhender au mieux la pratique musicale sous toutes ses formes.

Après Ibrahim Maalouf, Marianne James, André Manoukian et Richard Galliano, Jean-François Zygel, pianiste compositeur et improvisateur, est le nouveau parrain de Musicora !

Musicora a su relever le défi en 2019, lors de son premier rendez-vous à La Seine Musicale, en séduisant à la fois les exposants mais également ses visiteurs. 2021 sera l’occasion de tourner cette page pandémique, pour laisser place à une nouvelle partition à composer avec le public.

La Seine Musicale Île Seguin Boulogne-Billancourt 92100

9 : Pont de Sèvres (494m) 9 : Billancourt (911m) BUS Station Pont de Sèvres. Lignes 169, 171, 179, 291, 426, 467 BUS Station Cours de l’Île Seguin. Lignes 42, 260, 389 Station Brimborion. Suivez ensuite la signalisation, puis empruntez la passerelle piétonne : le Parvis de La Seine Musicale se trouvera devant vous.



Contact : Musicora contact@musicora.com https://www.musicora.com/fr/ contact@musicora.com

