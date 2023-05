Musicora du 26 au 28 mai 2023 à la Seine Musicale ! La Seine Musicale, 26 mai 2023, Boulogne-Billancourt.

Du vendredi 26 mai 2023 au dimanche 28 mai 2023 :

C’est dans un climat printanier que la 32e édition de Musicora, en partenariat avec le département des Hauts-de-Seine, ouvrira ses portes du 26 au 28 mai à la Seine Musicale sur l’île Seguin à Boulogne-Billancourt.

Le salon propose plus de 3 500 m² d’espaces d’exposition

dédiés à la musique et à la pratique musicale pendant 3 jours, ainsi que

des concerts, conférences, ateliers et tables rondes. Ibrahim Maalouf sera

le parrain de cette nouvelle édition et proposera une improvisation géante le

28 mai à 15h45 – inscriptions sur musicora.com

La Seine Musicale Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt

Contact : https://www.facebook.com/musicora?hc_location=timeline https://www.facebook.com/musicora?hc_location=timeline http://www.musicora.com/fr

Musicora