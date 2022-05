MUSI’CONTES Crossac Crossac Catégories d’évènement: Crossac

Loire-Atlantique

MUSI’CONTES Crossac, 31 mai 2022, Crossac. MUSI’CONTES Impasse des petits matelots Bibliothèque Crossac

2022-05-31 18:00:00 – 2022-05-31 19:00:00 Impasse des petits matelots Bibliothèque

Crossac Loire-Atlantique MUSI’CONTES

Écoutez des histoires dans une ambiance sonore créée et jouée par les élèves des cours d’éveil musical, de violon, de trompette et de cor. Une première expérience de la scène, pour ces jeunes musiciens !

Venez les encourager et les applaudir ! Mardi 31 mai à partir de 18h

Bibliothèque de Crossac

Gratuit / Réservation conseillée / partenariat avec l’Ecole de musique intercommunale Renseignements et réservations :

Bibliothèque de Crossac 02 40 01 06 08

E.mail : bibliocrossac@cc-paysdepontchateau.fr MUSI’CONTES

Écoutez des histoires dans une ambiance sonore créée et jouée par les élèves des cours d’éveil musical, de violon, de trompette et de cor. Une première expérience de la scène, pour ces jeunes musiciens !

Venez les encourager et les applaudir ! Mardi 31 mai à partir de 18h

Bibliothèque de Crossac

Gratuit / Réservation conseillée / partenariat avec l’Ecole de musique intercommunale Renseignements et réservations :

Bibliothèque de Crossac 02 40 01 06 08

E.mail : bibliocrossac@cc-paysdepontchateau.fr Impasse des petits matelots Bibliothèque Crossac

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Crossac, Loire-Atlantique Autres Lieu Crossac Adresse Impasse des petits matelots Bibliothèque Ville Crossac lieuville Impasse des petits matelots Bibliothèque Crossac Departement Loire-Atlantique

Crossac Crossac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crossac/

MUSI’CONTES Crossac 2022-05-31 was last modified: by MUSI’CONTES Crossac Crossac 31 mai 2022 Crossac Loire-Atlantique

Crossac Loire-Atlantique