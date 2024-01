Musicology La Bellevilloise Paris, samedi 3 février 2024.

Le samedi 03 février 2024

de 23h00 à 05h30

.Tout public. payant Late : 15 EUR

Regular : 13 EUR

Early bird : 11 EUR

Samedi 3 février, soirée Musicology à La Bellevilloise !

Musicology, la soirée la plus groovy de la Bellevilloise, c’est chaque premier Samedi du mois, le rendez-vous festif des gens qui aiment le son, le bon, le fait maison, celui qu’on élève en plein air !

Au club « I Belleville I can fly »

Les Dj’s Will & Paco te feront danser jusqu’au bout de la nuit sur des sons Disco, Soul, House, Rap, R&B… De Stevie Wonder à Drake, des Fugees à Beyonce en passant par Prince, Pharrell, Calvin Harris et les Daft Punk… Bref que de la bonne musique qui bouge, des références, des tubes, des classiques, des pépites et des découvertes.

Au forum « I Belleville I can touch the sky »

Paris a le Groove et les Funky Same te proposent pour une ambiance « full good vibes » : Soul, Funk, Disco, Rap, R&B, Latino & Afro Beats !

Platines branchées, micro enclenché, pas de danse synchronisés, la Bellevilloise va trembler !

Préventes « coupe file » dès 11€ (15€ sur place)

Pack table avec 4 entrées et 1 bouteille au choix dès 150€

Réservations tables par sms au 06 74 62 00 83

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://shotgun.live/events/musicology-03-02-24

Musicology