Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 23h à 6h

gratuit

La soirée Musicology invite Imagination à La Bellevilloise samedi 2 octobre 2021.

Musicology reçoit IMAGINATION (Live 30mn)

Pour notre réouverture , notre jury de musicologues a décidé d’inviter un des groupes phares de la Funk : IMAGINATION feat Leee John.

Avec un son inimitable fait de grosses lignes de basses et de nappes de synthe truffées de melodies , Ils ont fait danser le monde entier avec leurs tubes Just an Illusion, Music and Lights, Flashback, So good so right, Body talk etc . Plus récemment, Leee John, le leader du groupe, a fait un featuring remarqué avec Gorillaz « The Lost Chord » , atteignant les sommets des charts anglais

IMAGINATION feat Leee John nous fait donc l’honneur de venir à la Musicology pour un live de 30mn qui va te renvoyer direct à la grande époque de la funk des 80s…

Notre duo de DJ résident PACO & ASKO (Funky French League), l’accompagneront en te faisant voyager de la Soul à La House en passant par la Funk, le Hip Hop et la Disco, de Stevie Wonder à Kanye West, de Chic aux Fugees en passant par Prince, Amy Winehouse et les Daft Punk… bref que de la bonne Club Music, des références, des tubes, des classiques, des pépites et des découvertes.

Gratuit avant 00h en postant Moi+1 (maximum) sur le mur de l’événement Facebook et en vous inscrivant en “PARTICIPANT”

12 euro sur place

Pack VIP 4 entrées + Bouteille au choix= 140 euro . Resa SMS au 0674620083

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

3, 3bis : Gambetta (613m) 3bis : Pelleport (671m)



Contact :La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com https://www.facebook.com/events/381477150383080

