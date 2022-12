Musico’Chato Château-Renault, 24 juin 2023, Château-Renault . Musico’Chato 1 Rue du Château Château-Renault Indre-et-Loire

Indre-et-Loire La fête de la musique de Château-Renault « Musico’Châto » fête ses 21 ans !

RDV au parc du château La fête de la musique de Château-Renault « Musico’Châto » fête ses 21 ans !

RDV au parc du château culture@ville-chateau-renault.fr +33 2 47 29 85 56 Ville de Château-Renault

