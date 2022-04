Musico thérapie Lucy Lucy Catégories d’évènement: 76270

Lucy 76270 Lucy Rdv au jardin du Crapaud à Trois Pattes. Animé par Dominique Duprey.

Troubadours en chemin : Piano, chant, tarot.

Samedi 18 juin :

10h-13h : atelier d’improvisation au piano

15h-16h30 : atelier de psychophonie-chant

17h-19h : tarot : explications, tirages

20h30-22h : soirée synthèse (facultative) : piano, chant et tirage

Dimanche 19 juin :

9h-11h : improvisation au piano

11h15-12h15 : chant

14h-16h : tarot et synthèse des deux jours de stage

17h : Concert d’improvisation au piano par Dominique Duprey. Rdv au jardin du Crapaud à Trois Pattes. Animé par Dominique Duprey.

17h : Concert d'improvisation au piano par Dominique Duprey.

