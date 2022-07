Music’O Teich Le Teich, 14 juillet 2022, Le Teich.

Music’O Teich

Port du Teich plaine des Artigues Le Teich Gironde OT Le Teich plaine des Artigues Port du Teich

2022-07-14 18:30:00 – 2022-07-17 02:00:00

plaine des Artigues Port du Teich

Le Teich

Gironde

Le Teich

Music 0 TEICH

3 jours de concerts dans une ambiance familiale et champêtre au Port

de plaisance, c’est la recette inégalée du festival Music O’Teich qui

reprend du service en juillet après deux ans d’absence.

Le 14 juillet, à 23h, le feu d’artifice donnera le coup d’envoi de Music O’ Teich sur la

plaine des Artigues, dans une ambiance déjà très festive, puisque l’orchestre bordelais

King Cool fera vibrer le public sur la grande scène. Le lendemain et pour trois jours, les

Teichois auront rendez-vous en famille dès 18h pour profiter du marché des créateurs

(une vingtaine de stands d’artisans et d’artistes venus de toute la région).

. Et en plus, vous trouverez sur place des stands de restauration et même une fête foraine ! Programme complet sur https://www.comitedesfetesleteich.fr/musicoteich.html

mairie du teich

plaine des Artigues Port du Teich Le Teich

dernière mise à jour : 2022-06-30 par OT Le Teich