Music’O Bois vert Carentoir, 11 juin 2022, Carentoir.

2022-06-11 – 2022-06-11

Carentoir Morbihan

Dans l’après-midi ( 15h à 18h), animations et découvertes musicales gratuites pour enfants et adultes. En soirée, concert gratuit avec passages de groupes variés ( 19h à 1h). Restauration et buvette sur site. Lieu: stade du Bois Vert.

+33 6 17 72 85 91

