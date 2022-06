Music’Live – Les allumettes Bielle, 29 juillet 2022, Bielle.

Music’Live – Les allumettes Bielle

2022-07-29 – 2022-07-29

Bielle 64260 Bielle

Il suffira d’un petit air craquant, de quelques

tremblements de la membrane, de son gratté

du bout des doigts, pour nous enflammer et

être amoureux de ce groupe délicieux de Pau.

Ils revisitent et réarrangent la chanson française

Avec humour et convivialité, de Piaf à Nougaro

en passant par Aznavour et Gainsbourg, Nino

Ferrer, les Rita Mitsouko et tant d’autres… Leurs

chansons allument avec autant de douceur que

d’enthousiasme !

Petite restauration sur place

Animation labellisée Eté ossalois

+33 6 35 94 31 88

CCVO

Bielle

dernière mise à jour : 2022-06-04 par