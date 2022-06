Music’Live – Csympasdetcool

Music’Live – Csympasdetcool, 15 juillet 2022, . Music’Live – Csympasdetcool

2022-07-15 – 2022-07-15 Music’Live – Csympasdetcool

Pour une ambiance festive, de nouveaux morceaux

tout public, toujours dans un registre funk rock

reggae !

Petite restauration sur place

Animation labellisée Eté Ossalois Music’Live – Csympasdetcool

Animation labellisée Eté Ossalois Music’Live – Csympasdetcool

