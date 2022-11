Musiciens jazz américains à Paris 1950-1960s, par le Quintette de Jérémie Lucchese Palais de la Porte Dorée, 9 décembre 2022, Paris.

Le vendredi 09 décembre 2022

de 20h00 à 21h30

. payant Plein tarif : 12€ Tarif réduit : 9€

Quintette de Jérémie Lucchese, en partenariat avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

En écho à l’exposition Paris et nulle part ailleurs, le Palais de la Porte Dorée invite un quintette de musiciens du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris pour un concert dédié aux artistes jazz américains venus vivre dans la capitale dans les années 1950 et 1960.

Figure incontournable de cette période, Miles Davis, alors invité au Festival international de Jazz de Paris, découvre une ville en pleine effervescence en mai 1949. Il écrira plus tard dans son autobiographie : « C’était mon premier voyage à l’étranger, et il a changé à jamais ma vision des choses. J’adorais être à Paris, j’adorais la façon dont on me traitait. […] C’est là que j’ai rencontré Jean-Paul Sartre, Pablo Picasso et Juliette Gréco. Je ne m’étais jamais senti aussi bien de ma vie ».

La soirée rendra également hommage au batteur américain Kenny Clarke, figure majeure du bebop, installé définitivement en France à partir de 1956 ou encore au pianiste Bud Powell, qui séjourne à Paris de 1959 à 1965, sans oublier le virtuose Sydney Bechet, arrivé en France quelques années auparavant.

Composition du quintette

Jérémie Lucchese au saxophone

au saxophone Oscar Viret à la trompette

à la trompette Levi Harvey au piano

au piano Gabriel Sauzay à la contrebasse

à la contrebasse Paul Lefèvre à la batterie

Palais de la Porte Dorée 293 av. Daumesnil 75012 Paris

© Jérémie Lucchese Quintette du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris