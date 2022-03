MUSICIENS EN HERBES Montpeyroux Montpeyroux Catégories d’évènement: Hérault

Montpeyroux

MUSICIENS EN HERBES Montpeyroux, 9 avril 2022, Montpeyroux. MUSICIENS EN HERBES Montpeyroux

2022-04-09 17:00:00 – 2022-04-09

Montpeyroux Hérault Montpeyroux Carte blanche aux élèves musiciens de l’Ecole de musique Intercommunale :des lectures musicales qui se font rencontrer le livre et la musique ,de l’exploration de répertoires de violoncelles ou de flûtes, univers sonores d’un pays particulier ..Laissez vous embarquer :à Montpeyroux avec les violoncelles, à Montarnaud, ce sera la surprise. Carte blanche aux élèves musiciens de l’Ecole de musique Intercommunale : rencontres du livre et de la musique ,exploration de répertoires de violoncelles ou de flûtes ou d’univers sonores d’un pays particulier +33 6 88 91 65 37 Carte blanche aux élèves musiciens de l’Ecole de musique Intercommunale :des lectures musicales qui se font rencontrer le livre et la musique ,de l’exploration de répertoires de violoncelles ou de flûtes, univers sonores d’un pays particulier ..Laissez vous embarquer :à Montpeyroux avec les violoncelles, à Montarnaud, ce sera la surprise. Montpeyroux

dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpeyroux Autres Lieu Montpeyroux Adresse Ville Montpeyroux lieuville Montpeyroux Departement Hérault

Montpeyroux Montpeyroux Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpeyroux/

MUSICIENS EN HERBES Montpeyroux 2022-04-09 was last modified: by MUSICIENS EN HERBES Montpeyroux Montpeyroux 9 avril 2022 Hérault Montpeyroux

Montpeyroux Hérault